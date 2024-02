Indonesia: elezioni presidenziali, sondaggi anticipano vittoria di Prabowo al primo turno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni presidenziali in programma in Indonesia domani, 14 febbraio, saranno probabilmente vinte al primo turno dal ministro della Difesa indonesiano Prabowo Subianto, del partito nazionalista Gerindra. E' quanto suggerito dagli ultimi sondaggi effettuati nel Paese, che confermano il forte vantaggio di Prabowo a dispetto degli attacchi rivoltigli da critici e oppositori. I sondaggi effettuati da diverse società demoscopiche con sede a Giacarta attribuiscono al ministro oltre il 50 per cento dei consensi. Una rilevazione di Lembaga Surveil Indonesia (Lsi) che ha coinvolto 1.220 elettori sull'intero territorio nazionale, tra il 29 gennaio e il 5 febbraio scorsi, attribuisce a Prabowo una percentuale di consensi del 51,9 per cento. Alle sue spalle, distaccato di quasi 30 punti percentuali, figura l'ex governatore di Giacarta Anies Beswedan, cui il sondaggio attribuisce il 23,3 per cento dei consensi, mentre l'ex governatore di Giava Centrale, Ganjar Pranowo, ha ottenuto nel sondaggio il 20,3 per cento delle preferenze. (segue) (Inn)