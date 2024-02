Indonesia: elezioni presidenziali, sondaggi anticipano vittoria di Prabowo al primo turno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La popolarità di Prabowo è continuata ad aumentare da quando ha scelto come candidato alla vicepresidenza il 36enne Gibran Rakabuming, figlio maggiore del presidente uscente Joko Widodo. Tale decisione ha suscitato però anche forti accuse di ingerenze elettorali indebite da parte del presidente uscente. Centinaia di studenti e attivisti in Indonesia hanno deciso di scendere in piazza in diverse città del Paese ieri, 12 febbraio, per protestare contro tali ingerenze. Jokowi non ha appoggiato pubblicamente nessuno dei tre candidati alla presidenza indonesiana, ma si è fatto più volte vedere in pubblico con l'attuale ministro della Difesa. La presidenza ha sempre negato qualsiasi forma d’ingerenza nel processo elettorale da parte di Jokowi, ma ad accendere le proteste è stata la pubblicazione di un documentario da parte del giornalista investigativo locale Dandhy Laksono, secondo cui alti funzionari dello Stato e delle forze dell’ordine avrebbero utilizzato risorse pubbliche per favorire Prabowo. La pellicola, intitolata “Dirty Vote”, è uscita nel fine settimana e ha già raccolto 4 milioni di visualizzazioni su YouTube. Le accuse di Dandhy sono state respinge dal governo di Giacarta e definite “diffamatorie” dal team di campagna elettorale di Prabowo. (segue) (Inn)