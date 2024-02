Indonesia: elezioni presidenziali, sondaggi anticipano vittoria di Prabowo al primo turno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana i tre candidati alla presidenza hanno lanciato i loro ultimi appelli agli elettori negli eventi conclusivi della campagna elettorale, della durata di 75 giorni. Prabowo, 72 anni, ha tenuto un comizio nello stadio Gelora Bung Karno, a Giacarta, davanti a una folla di migliaia di sostenitori, puntando soprattutto sulla prosperità e sulla continuità con la presidenza di Widodo: “Il 14 febbraio determineremo tutti il futuro dei nostri figli e nipoti. Ci battiamo per portare prosperità a tutti gli indonesiani Continueremo ciò che il presidente ha costruito finora”, ha detto. Nel vicino Stadio internazionale, l’avversario Anies Baswedan, ex governatore di Giacarta, ha esortato invece a “realizzare il cambiamento” per “fermare l’ingiustizia e la disuguaglianza”. Il terzo aspirante, Ganjar Pranowo, ha partecipato a manifestazioni a Solo e Semarang, nella provincia di Giava centrale, di cui è stato governatore, si è soffermato sulla lotta alla corruzione e il rafforzamento della democrazia. (segue) (Inn)