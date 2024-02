© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dispiacere e dolore per la morte di Vincenzo Siniscalchi. Un avvocato e giurista illuminato, deputato, componente del Csm sempre lucido e brillante, un meridionalista convinto, in una parola un galantuomo innamorato di Napoli per chi lo ha conosciuto come me". Lo scrive su X il deputato Pd, Stefano Graziano. (Rin)