Turismo: Santanchè, recensioni positive, ma non possono essere anonime

- Le recensioni sono positive, ma vanno montate, non possono essere anonime. Lo ha detto il ministro del turismo Daniela Santanchè intervenendo a un evento a Palazzo Pirelli a Milano. “Partendo dalla direttiva europea che si muove in una certa cornice - ha spiegato - vogliamo capire come le possiamo regolare un settore come quello della recensioni che possono decidere non soltanto della vita, purtroppo fisica (in riferimento al caso della ristoratrice del lodigiano ndr.) ma anche delle aziende e dei player del settore del turismo, per vedere che non siano anonime”. “Giustissimo fare una recensione, ma devono essere vere non perché un concorrente ti sta antipatico oppure perché cerchi di vendere un pacchetto di recensioni”, ha concluso. (Rem)