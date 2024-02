IA: Ronzulli (FI), Mi farò promotrice di una legge che la regolamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Al parlamento spetta la responsabilità di norme chiare, efficaci e consapevoli, che affrontino in modo organico la materia dell’Intelligenza artificiale. C’è bisogno di una legge nazionale, di cui mi farò promotrice”. Lo ha detto la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo all’incontro “Generare per condividere, dai sintetici per un uso etico dell’intelligenza artificiale”, organizzato da Aindo. (segue) (Rem)