Usa: Pentagono, Austin riprenderà impegni istituzionali da domani

- Il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin dovrebbe riprendere gli impegni istituzionali nella giornata di martedì. Lo ha annunciato il Pentagono, dopo che Austin è stato sottoposto a un intervento non chirurgico presso l'ospedale Walter Reed di Bethesda, nel Maryland. “Non è prevista una degenza ospedaliera prolungata. Prevediamo che il segretario potrà riprendere le sue normali funzioni domani (martedì)", hanno scritto i medici in una nota resa nota oggi. (segue) (Was)