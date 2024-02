© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente Francesco Rocca partecipa all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2024 della Corte dei conti.Corte dei conti, aula delle Sezioni riunite, (ore 10)- La vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, l’assessore al bilancio, Giancarlo Righini e la General Manager Brand Owner e Seller Success Amazon EU, Anna Bortolussi terranno una conferenza stampa di presentazione del protocollo d’intesa siglato tra le parti per le attività di supporto alla digitalizzazione delle Pmi e la promozione, nell’ambito del Made in Italy, dei prodotti della Regione Lazio.Regione Lazio, via Cristoforo Colombo 212 (ore 11) (segue) (Rer)