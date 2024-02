Italia-Argentina: ministra Esteri Mondino, speriamo di convincere Enel a restare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Argentina spera che i nuovi quadri normativi adottati dal governo del presidente Javier Milei possano convincere l’italiana Enel a restare nel Paese sudamericano. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri di Buenos Aires, Diana Mondino, nel corso di un punto stampa congiunto alla Farnesina con il capo della diplomazia italiana, Antonio Tajani. Mondino ha ricordato come in Argentina operino più di 250 aziende italiane, che danno lavoro a 150 mila persone. “Speriamo che queste aumentino e che diventi sempre più attraente investire in Argentina”, ha affermato la ministra, esprimendo anche l’auspicio che Sace “ci dia ancora garanzia di credito: è fondamentale perché le piccole e medie imprese italiane possano lavorare in Argentina”. Infine, il riferimento a Enel, che in precedenza aveva annunciato l’intenzione di lasciare il Paese. “Speriamo – ha detto Mondino – che i nuovi quadri normativi possano spingere l’azienda a restare, o comunque a raggiungere un prezzo più elevato in fase di vendita”. (Res)