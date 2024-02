IA: Ronzulli (FI), governo al lavoro per raccogliere sfida e investire su start-up

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' fondamentale per il nostro Paese non sottrarsi alla sfida storica rappresentata dall’Intelligenza artificiale. Ed è importante che il governo stia lavorando per valorizzare quanto prima le start-up che abbiano idee e obiettivi concreti. La competitività del nostro sistema produttivo e il futuro dell’Italia dipendono da questo". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo all’incontro "Generare per condividere, dai sintetici per un uso etico dell’intelligenza artificiale", organizzato da Aindo. "Dobbiamo guidare lo sviluppo dell’IA, non dobbiamo rincorrere gli altri Paesi. Nel Regno Unito le aziende che si occupano esclusivamente di IA sono 30, in Germania e Francia sono 10. In Italia non ne abbiamo. Ma se l’IA - ha proseguito - ha grandi potenzialità, è fondamentale il rispetto dell’etica, perché quando introduciamo questa tecnologia nelle nostre vite dobbiamo chiederci quali valori stiamo promuovendo, quali diritti stiamo proteggendo e soprattutto quali potremmo rischiare di violare. E il rispetto dell’etica deve cominciare soprattutto dagli sviluppatori, perché se è presente nella fase progettuale è improbabile che possa mancare successivamente. C’è bisogno di trasparenza, di sicurezza della protezione dei dati personali”, ha concluso. (Rin)