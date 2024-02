Agricoltura: D'Eramo, su Irpef accolto spirito nostre proposte, ora avanti con battaglie in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emendamento al Milleproroghe sull'Irpef accoglie lo spirito delle proposte avanzate da giorni a tutela degli agricoltori e di un maggiore sostegno al settore come chiesto da Matteo Salvini". Lo afferma in una nota il sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D’Eramo. "Si è ampliata la platea dei beneficiari, come da sempre sollecitato dalla Lega. Ora avanti con le battaglie in Europa. Perché concretezza e buonsenso prevalgano anche a Bruxelles e per rimediare ai danni delle politiche di questi anni", conclude. (Com)