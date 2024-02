Gaza: Biden, Usa lavorano per accordo che porti a pausa combattimenti di sei settimane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tregua in questione dovrebbe essere parte di un accordo più ampio che includa anche il rilascio degli ostaggi israeliani rapiti da Hamas il 7 ottobre scorso, ha proseguito Biden. In merito all'offensiva di Israele contro Rafah, il presidente Usa ha ribadito come i civili in loco debbano essere "protetti". "La grande operazione militare a Rafah non dovrebbe procedere senza un piano credibile per garantire la sicurezza e il sostegno di oltre un milione di persone" presenti nell'area, ha spiegato. Abdullah ha a sua volta evidenziato come a Gaza sia necessario "un cessate il fuoco duraturo, adesso". (Was)