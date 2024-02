Ue-Mercosur: Tajani, ci vuole pazienza ma si possono superare resistenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia lavora a livello europeo per fare in modo di vincere le resistenze di alcuni Paesi “come Francia e Brasile” e di arrivare all’accordo di libero scambio tra l’Ue e il Mercato comune dell'America meridionale (Mercosur): “ci vuole pazienza, ma si può fare”. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa congiunto con l’omologa dell’Argentina, Diana Mondino. Il titolare della Farnesina ha ricordato come l’Italia sia un Paese esportatore e come arrivare a un accordo “sia nel nostro interesse”. Interpellato da “Agenzia Nova” sulla sostenibilità di un tale accordo in un periodo di proteste dei lavoratori del settore agricolo, Tajani ha chiarito di essere “sempre a favore del libero scambio, perché favorisce la crescita, i rapporti tra i Paesi, la pace”. “Rinchiudersi in se stessi non fa mai crescere l’economia. Poi bisogna fare buoni accordi, vantaggiosi per entrambe le parti”, ha aggiunto il ministro, ricordando in questo senso come già siano stati risolti problemi commerciali con gli Stati Uniti e con la Cina. “Bisogna avere pazienza, trattare meticolosamente, credere in una politica commerciale che aiuti lo sviluppo”, ha concluso Tajani.(Res)