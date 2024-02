Sanità: Aurigemma, orgogliosi per chirurgia oculistica Lazio, ospedale Castelli eccellenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, è intervenuto all’evento all’ospedale dei Castelli di Ariccia, “Asl Roma 6, Chirurgia oculistica: il Lazio tra le eccellenze mondiali”. "Oggi è una giornata importante, per l’ospedale dei Castelli, per la Asl Roma 6 e per la regione Lazio. Siamo qui perché in questo nosocomio è stato effettuato un intervento con una particolare tecnica di chirurgia oculistica, che ha permesso ad una donna di riacquistare la vista. Si tratta di una vera eccellenza, che ci rende orgogliosi - dichiara Aurigemma -. E’ molto bello poi vedere qui molti sindaci e amministratori locali: il loro è un compito arduo, visto che sono il primo riferimento dei cittadini. Come amministrazione regionale, da subito abbiamo ritenuto opportuno rafforzare e tutelare la sanità del territorio. E questo significa anche valorizzare le eccellenze delle nostre province. Il nostro obiettivo è quello di fornire risposte concrete alle istanze che arrivano dai comuni e dagli amministratori, su una tematica delicata come la sanità. E quello di oggi rappresenta un fiore all’occhiello, che conferma l’importanza dell’innovazione, della ricerca", conclude Aurigemma. (Com)