22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE– Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa al sopralluogo presso l'ex IIS Don Calabria di via Domenico Capranica dove è in corso l'attuazione del primo progetto PINQuA (Pnrr). L'intervento prevede la demolizione dell'edificio in disuso a cui seguirà la costruzione di due edifici di edilizia popolare. Partecipano al sopralluogo gli assessori ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, all'Urbanistica Maurizio Veloccia, al Patrimonio Tobia Zevi e il presidente del Municipio XIV Marco della Porta.Roma, via Domenico Capranica 38 (ore 13)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa al sopralluogo in via Prenestina dove sono in corso i lavori notturni del Giubileo di riqualificazione della piattaforma stradale. Partecipano l'assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini, il presidente della Commissione Speciale Giubileo Mario Nanni, il presidente del Municipio VI Nicola Franco. Appuntamento in via Prenestina all'incrocio tra via Ponte di Nona e via Borghesiana (ore 22)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene alla presentazione dei progetti giubilari dei cinque Parchi d'Affaccio sul Tevere e del progetto di trasformazione di Tiberis in Parco d'affaccio permanente.Roma, Marevivo Fondazione ETS, Lungotevere Arnaldo da Brescia, 13 (ore 16:30) (segue) (Rer)