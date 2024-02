Agricoltori: Ronzulli (FI), esenzione totale fino a 10 mila euro e del 50 per cento fino a 15 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento sta per essere bollinato un emendamento del governo che assorbe gli emendamenti dei gruppi parlamentari, e che prevede l'esenzione totale dell'Irpef fino a 10mila euro e del 50 per cento da 10 a 15 mila euro. Così si va a coprire l'85 per cento dei rappresentanti, che di fatto tutela i piccoli e medi imprenditori". Lo ha detto la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli Licia a margine dell'evento "Generare per condividere" a palazzo Pirelli a Milano rispondendo ai giornalisti sulle agevolazioni Irpef a sostegno degli agricoltori. "Con l'emendamento del governo, che verrà votato domani in commissione ed entrerà di fatto nel Milleproroghe - ha proseguito - si andrà a coprire la quasi totalità dei piccoli e medi agricoltori. Andiamo ad aiutare una categoria che noi abbiamo sempre ascoltato e che sta protestando perché arrivata con l'acqua alla gola dopo anni di richieste inascoltate da parte dell'Unione europea che ha mostrato il volto di matrigna e non di madre". (Rin)