Caso Salis: Marotta (Avs): libertà per Ilaria, mercoledì in piazza a Roma

- Mercoledì 14 febbraio sarò a Roma a Largo di Torre Argentina alla fiaccolata per chiedere l'immediata liberazione di Ilaria Salis. Così in una nota Claudio Marotta, capogruppo per Avs in Consiglio regionale del Lazio. "Parteciperemo perché è necessario rivendicare un'azione urgente e decisa da parte delle istituzioni italiane ed europee, ad ogni livello. Il trattamento carcerario riservato a Ilaria Salis - aggiunge - offende la dignità della persona e ne viola i diritti: chiediamo la sua liberazione ed il ritorno in Italia, da cui potrà difendersi da donna libera nel processo. Il governo di Meloni e dei patrioti lascia in condizioni disumane una cittadina italiana, in nome dei buoni rapporti con Orban e la sua ultradestra. Saremo in piazza per Ilaria e per chi si trova nelle sue condizioni".(Com)