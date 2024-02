© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina e la situazione in Medio Oriente sono stati al centro della discussione della riunione online dei ministri degli Esteri dei Paesi nordici (N5). Lo ha reso noto il dicastero degli Esteri svedese su X. "La cooperazione nordica è un'alta priorità per il governo e questo incontro è il primo con la Svezia come coordinatore dell'N5", ha spiegato il capo della diplomazia di Stoccolma, Tobias Billstrom. (Sts)