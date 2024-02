Forza Italia: a Tivoli la prima riunione del Coordinamento provinciale di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro è stato l'occasione per fare un punto sull'azione politica territoriale, per ribadire la volontà di riunire nelle prossime occasioni il coordinamento provinciale nei comuni dove si andrà al voto e per confermare l'accordo che vedrà il sostegno di Forza Italia al candidato a sindaco, alle prossime elezioni comunali di Tivoli, Marco Innocenzi di Fratelli d'Italia, intervenuto anche lui al coordinamento per un saluto. Nel corso del direttivo inoltre, è emersa la volontà di Renata Polverini di candidarsi alle prossime elezioni europee. Il coordinatore provinciale, Alessandro Battilocchio, visibilmente emozionato, si è detto orgoglioso e pronto a guidare la squadra del partito sul territorio della provincia di Roma dove c'è voglia, come anche nel resto d'Italia, di una forza seria, credibile, affidabile e responsabile come Forza Italia. (Com)