Francia-Italia: ambasciatrice D'Alessandro e presidente Ice Zoppas inaugurano padiglione italiano a Wine Paris and Vine Expo

- L'ambasciatrice Emanuela D'Alessandro, insieme al presidente dell'Agenzia Ice, Matteo Zoppas, al direttore della società organizzatrice, Rodolphe Lameyse, e al direttore dell'ufficio di Parigi dell'Ice, Luigi Ferrelli, ha inaugurato il 12 febbraio il Padiglione italiano al Salone Wine Paris & Vine Expo Paris. Il salone organizzato da Vinexposium, alla sua V edizione, è la principale fiera del settore in Francia e tra le tre principali in Europa. Nel contesto delle attività promozionali a sostegno del vino italiano, l'Agenzia Ice ha coordinato la partecipazione congiunta di imprese italiane al salone, con circa 120 produttori italiani in rappresentanza di 17 regioni. Oltre alle aziende presenti nel quadro della collettiva organizzata da Ice, vi sono nel salone altre 500 presenze italiane tra aziende, istituzioni, regioni e consorzi che rendono l'Italia, con oltre 600 espositori, il primo Paese dopo la Francia. (segue) (Frp)