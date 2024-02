© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Capisco le proteste perché l'agricoltura è in una condizione molto difficile in Europa anche per le follie della transizione che dicevano fosse ecologica e invece era ideologica". A dirlo è stato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al Tg5. "Credo si veda che" come governo "sull’agricoltura abbiamo investito molto", ha aggiunto. (Rin)