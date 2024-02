© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista del prossimo G7 "l’Italia deve continuare a giocare il ruolo di una nazione che non affronta la storia con slogan", ma "tenendo posizioni serie" anche in relazione alla guerra in Ucraina e alla situazione in Medio Oriente. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al Tg5. (Rin)