Spagna: ministro Esteri Albares incontra ambasciatori di Israele e Palestina

- Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha incontrato oggi a Madrid l'ambasciatrice israeliana in Spagna, Rodica Radian Gordon, e l'ambasciatore palestinese, Husni Abdelwahad, per valutare la situazione in Medio Oriente. Secondo quanto riferito in un comunicato, Albares ha ribadito il suo appello per un immediato cessate il fuoco a Gaza, il rilascio degli ostaggi e l'ingresso degli aiuti umanitari, sottolineando la sua preoccupazione per la situazione critica a Rafah. Durante gli incontri con gli ambasciatori, Albares ha anche sottolineato l'impegno della Spagna per avanzare verso la pace nella regione basata sull'applicazione della soluzione dei due Stati. (Spm)