Europee: Ronzulli sondaggio Repubblica certifica che stiamo crescendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un sondaggio pubblicato da Repubblica per noi vale doppio, perché di solito siamo sempre abbastanza vessati anche noi. Non mi interessa fare un benchmark con un alleato, quello che mi interessa è vedere che Forza Italia sta crescendo”. Lo ha detto la vice presidente del Senato Licia Ronzulli a margine di un evento a Milano, commentando i risultati di un sondaggio sulle prossime elezioni europee secondo il quale Forza Italia sarebbe al 10 per cento e la Lega al 7. “Noi dobbiamo occuparci del nostro elettorato, vuol dire che stiamo lavorando bene e che abbiamo lavorato bene in questi mesi e i risultati si faranno vedere alle Europee”, ha concluso. (Rem)