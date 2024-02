Decreto milleproroghe: Pagano (Pd), su Irpef agricola rimettono soldi che avevano tolto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' davvero curioso che la maggioranza e il governo che stanno trovando ora i soldi per tagliare l'Irpef agricola siano gli stessi che li hanno tolti appena 40 giorni fa nella legge di Bilancio, nonostante il Partito democratico li avesse messi in guardia dal farlo". Lo afferma in una nota Ubaldo Pagano, capogruppo del Pd in commissione Bilancio della Camera. "Il governo corre ai ripari per i danni che crea da sé, con continue e mirabolanti retromarce a cui siamo ormai abituati", conclude.(Com)