Agricoltura: altri trattori e altre sigle arrivano a Roma, giovedì manifestazione al Colosseo

- Il fronte della protesta agricola si allarga con altre due sigle: Altra agricoltura e Popolo produttivo. I due gruppi hanno annunciato che domani notte arriveranno 100 trattori da Caserta, Fondi, Velletri e Abruzzo per stazionare in presidio su un'area privata in via di Castel di Leva. Giovedì due trattori scortati dalla polizia, partiranno dal presidio per raggiungere il Colosseo alle 9 per poi far ritorno al presidio. (Rer)