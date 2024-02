Agricoltura: Lega, accolto nostro appello, bene Irpef al 50 per cento per redditi fino a 15 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega apprezza l'ulteriore passo in avanti fatto in direzione degli agricoltori. Oltre all'esenzione dell'Irpef per tutti fino a 10 mila euro che già avevamo ottenuto, chi ha un reddito fra i 10 e i 15 mila avrà uno sgravio dell'Irpef del 50 per cento". Lo afferma una nota della Lega. "Si è ottenuta in questo modo una rimodulazione progressiva che tutela anche le aziende agricole più strutturate. Siamo soddisfatti di aver corretto un passaggio della manovra che andava sicuramente rivisto e che grazie al nostro contributo è stato rimodulato su parametri di equità e sostenibilità economica", conclude la nota.(Com)