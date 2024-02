Decreto milleproroghe: Lega, su Irpef agricola accolto spirito nostre proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emendamento del governo al decreto Milleproroghe sull'Irpef agricola accoglie lo spirito delle proposte che la Lega avanza da giorni a tutela dei lavoratori agricoli". Lo si apprende da fonti della Lega. Il dimezzamento delle tasse da pagare per i redditi dominicali e agrari tra 10 mila e 15 mila euro "amplia il perimetro dei beneficiari, come da subito ha chiesto la Lega. Ora - concludono le stesse fonti - avanti con le battaglie in Europa, dopo i troppi danni della Commissione Ue". (Rin)