Decreto elezioni: Maiorino (M5s), su voto fuori sede Fd'I cambia idea, bene

- "Apprendiamo che i senatori di Fratelli d'Italia hanno deciso di smentire la sottosegretaria all'Interno di Fratelli d'Italia Wanda Ferro, che nel corso dell'esame della proposta di legge per consentire ai fuori sede il voto a distanza, ci ha ripetuto fino allo sfinimento che non ci sono i tempi per consentirlo già alle elezioni europee 2024. Adesso i senatori del partito di Giorgia Meloni hanno presentato un emendamento che lascia pensare abbiano cambiato idea: meglio tardi che mai", osserva la senatrice Alessandra Maiorino, vicepresidente del gruppo M5s e capogruppo in commissione Affari costituzionali. "Fino ad oggi da parte loro è mancata la serietà, così come non è stato serio da parte della maggioranza svuotare la proposta delle opposizioni trasformandola in una delega in bianco al governo. Su questo tema il M5s lavora con serietà da inizio legislatura: abbiamo presentato proposte di legge con le colleghe Baldino e Pavanelli, abbiamo difeso alla Camera il testo delle opposizioni arrivato in Aula e ovviamente abbiamo ripresentato la nostra proposta organica anche oggi in commissione al Senato come emendamento al decreto elezioni. Cinque milioni di fuori sede, per lo più studenti e lavoratori, non meritano di essere presi in giro. Ci auguriamo - conclude - che governo e maggioranza vogliano finalmente lavorare con serietà e consentire di approvare norme efficaci per il voto fuori dal Comune di residenza". (Rin)