Nato: Tajani su parole Trump, è battuta di campagna elettorale ma serve esercito europeo

- Quella dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una “battuta di campagna elettorale”, ma all’Europa “serve una difesa comune” per “contare di più in politica internazionale”. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa congiunto con l’omologa dell’Argentina, Diana Mondino. Chiamato a commentare le dichiarazioni di ieri di Trump, che ha minacciato di abbandonare gli alleati della Nato in caso di attacco da parte della Russia, il titolare della Farnesina si è detto convinto che si sia trattato di una “battuta di campagna elettorale”. “Non credo che nessun americano voglia che la Russia attacchi un Paese Nato”, ha detto Tajani, secondo cui comunque un esercito europeo “serve”, “anche per contare di più all’interno della Nato”.(Res)