Italia-Argentina: Tajani, sosteniamo adesione all’Ocse e guardiamo a futuro cooperazione

- L’Italia sostiene l’adesione dell’Argentina all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), che colloca il Paese “inequivocabilmente nel mondo occidentale”, e guarda al futuro delle relazioni con Buenos Aires, con cui è possibile cooperare “in tanti settori”. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa congiunto con l’omologa dell’Argentina, Diana Mondino. Tra i temi affrontati durante il bilaterale alla Farnesina, Tajani ha menzionato in particolare quelli della politica estera e commerciale, ma anche lo spazio (“l’Argentina, come l’Italia, è all’avanguardia”), il clima, l’energia (“ci siamo soffermati sulla questione del nucleare”) e la cultura.(Res)