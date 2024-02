Siniscalchi: Fassino (Pd), sua scomparsa è grande perdita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre interveniva in una manifestazione politica è mancato improvvisamente l'avvocato Vincenzo Siniscalchi, parlamentare Ds e Ulivo per tre legislature, membro del Consiglio superiore della magistratura. Insigne penalista è stato protagonista di tutti i più importanti processi del foro di Napoli". Lo scrive su X Piero Fassino, deputato del Partito democratico. "Uomo colto e raffinato, ha collaborato alle sceneggiature di importanti film e fiction televisive, nonché critico culturale per Paese Sera. Il Mattino, Il Corriere di Napoli. Davvero una una grande perdita. Uomo colto, gentile, sempre disponibile all'ascolto, univa al garbo una riconosciuta autorevolezza. Ho collaborato con Vincenzo per molti anni sui banchi della Camera dei deputati e poi quando fu eletto membro del Csm e conservo il bellissimo ricordo di un'amicizia intensa. Gli rivolgo un ultimo saluto con grande affetto e profonda nostalgia", conclude. (Rin)