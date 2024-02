Difesa: Ronzulli, per parole Trump su Nato perplessa, ma non credo ci sarà pericolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi lasciano sempre un po’ perplessa, non al punto da preoccuparmi, alcune dichiarazioni che si fanno in campagna elettorale evidentemente per soddisfare la pancia di qualche elettorato di uno stato o di un altro. Detto questo, non credo ci sarà pericolo". Lo ha detto la vice presidente del Senato Licia Ronzulli a margine di un evento a Milano, commentando le parole dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla Nato. (Rem)