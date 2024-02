Medio Oriente: Rutte, attacco di Hamas e guerra a Gaza "provocano sofferenze inaccettabili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco di Hamas e la guerra a Gaza continuano a provocare sofferenze di dimensioni inaccettabili. Lo ha scritto su X il premier uscente dei Paesi Bassi, Mark Rutte. "Hamas tiene più di cento ostaggi e ogni giorno a Gaza si perdono troppe vite civili. I Paesi Bassi intrattengono buoni rapporti sia con Israele che con l’Autorità Palestinese e, come altre nazioni, stiamo utilizzando questi legami per esercitare pressioni", ha spiegato Rutte, secondo cui "tutti gli sforzi devono ora concentrarsi per garantire una pausa immediata nei combattimenti che porti alla cessazione definitiva di questo terribile conflitto, che sta causando così tante sofferenze". Nel corso dei colloqui odierni con il premier israeliano Benjamin Netanyahu ho lanciato ancora una volta un appello urgente per ridurre il livello della forza. Un’azione militare su larga scala a Rafah avrebbe conseguenze umanitarie catastrofiche. Inoltre, Israele deve consentire l’arrivo a Gaza di aiuti umanitari sostanzialmente maggiori, e più rapidamente. Abbiamo discusso delle misure specifiche che lo renderebbero possibile nell’immediato futuro". (segue) (Beb)