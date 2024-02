Medio Oriente: Rutte, attacco di Hamas e guerra a Gaza "provocano sofferenze inaccettabili" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l’accesso agli aiuti umanitari "è stato un argomento chiave nella mia conversazione con il primo ministro palestinese Mohammad Shtayyeh, così come l’importanza di liberare tutti gli ostaggi detenuti da Hamas. Inoltre, abbiamo discusso della necessità di una soluzione a lungo termine al conflitto. Ciò richiede una soluzione politica duratura: uno Stato palestinese vitale che esista accanto a un Israele sicuro. Affinché ciò possa avere successo, anche l’Autorità Palestinese deve attuare delle riforme", ha osservato il premier olandese. "Domani viaggerò in Arabia Saudita. Lì discuteremo anche della guerra tra Israele e Hamas e dei nostri sforzi congiunti per prevenire un'escalation nella regione", ha concluso Rutte. (Beb)