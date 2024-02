Ue: Commissione annuncia un “aiuto umanitario iniziale” di 1,8 miliardi di euro per il 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 470 milioni di euro di finanziamenti umanitari dell’Ue saranno stanziati in Medio Oriente e Nord Africa per far fronte agli estremi bisogni umanitari di Gaza e della popolazione civile palestinese, nonché alla crisi regionale in corso in Siria, Libano, Yemen e nei paesi limitrofi. Circa 115 milioni di euro saranno destinati all'Europa sudorientale e al vicinato europeo per affrontare principalmente le conseguenze della guerra in Ucraina, nonché per finanziare progetti per le necessità attuali nei Balcani occidentali, nel Caucaso, per gli effetti della crisi siriana in Turchia e per i terremoti dello scorso anno, avvenuti sempre in Siria e in Turchia. Altri 186 milioni di euro, devoluti per l’assistenza umanitaria, aiuteranno le popolazioni più vulnerabili dell’Asia meridionale e del Pacifico, concentrandosi principalmente sulla risposta umanitaria in Myanmar, Bangladesh e Filippine, affrontando al tempo stesso l’impatto dei cambiamenti climatici nella regione. (segue) (Beb)