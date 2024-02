Ue: Commissione annuncia un “aiuto umanitario iniziale” di 1,8 miliardi di euro per il 2024 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 111,6 milioni di euro saranno stanziati per l’America centrale e meridionale e i Caraibi, dove l’Ue, si legge nella nota, continuerà a sostenere la risposta all’impatto della crisi in Venezuela, alle conseguenze umanitarie dei conflitti armati in Colombia, alla crisi a più livelli ad Haiti, nonché così come la violenza dilagante in America Centrale, Messico ed Ecuador. Oltre a ciò, la regione è esposta a frequenti rischi naturali e circa 315 milioni di euro sono riservati alla risposta alle emergenze improvvise e alle crisi umanitarie impreviste che potrebbero verificarsi nel corso dell’anno. Più di 98 milioni di euro, infine, saranno impegnati in attività orizzontali, progetti innovativi e iniziative politiche, ad esempio, i partenariati programmatici pluriennali e il rafforzamento della capacità di risposta. (Beb)