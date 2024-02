Giubileo: assessora Lavori pubblici Roma, appaltate tutte le opere, maggior parte avviate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opere giubilari previste a Roma sono statate tutte appaltate e per la maggior parte di queste sono stati avviati i cantieri. Lo ha detto l'assessora ai Lavori pubblici di Roma, Ornella Segnalini, nel corso dell'audizione alla commissione capitolina Giubileo, presieduta da Dario Nanni della lista Civica Calenda. "Il Giubileo non mi preoccupa - ha detto l'assessora Segnalini -. Questo non vuol dire che non vigiliamo e non monitoriamo i lavori con Anas e la direzione generale. Abbiamo appaltato tutte le opere: il problema di individuare le ditte è stato superato. Un esempio di questa difficoltà è la gara per la stazione ferroviaria del Pigneto che è andata deserta più volte: questo succede perché con tanti bandi è chiaro che può succedere che le imprese scelgano di partecipare a quelle più convenienti". (segue) (Rer)