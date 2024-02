Giubileo: assessora Lavori pubblici Roma, appaltate tutte le opere, maggior parte avviate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A oggi - ha sottolineato Segnalini - ci troviamo con la maggior parte dei cantieri iniziati. Il cantiere di piazza Pia, che è quello più grande e con le procedure più accelerate, è a un ottimo punto: è stato fatto un nuovo canale di scarico della fognatura, si spera forse di anticipare qualcosa, e non desta alcun problema. E' un intervento enorme, da 71 milioni di euro, e l'otto dicembre sarà completato. Analogamente procede il Ponte di Ferro: speravamo di aprire a settembre ma per una serie di ragioni, in particolare per una richiesta della Soprintendenza speciale di Roma, abbiamo dovuto progettare un ulteriore camminamento che ha fatto leggermente lievitare i costi e i tempi ma anche questo sarà pronto per l'otto dicembre. Altro intervento importante è quello di piazza della Repubblica, sul quale sta procedendo Anas: è terminata la pavimentazione verso le Terme di Diocleziano sia per quanto riguarda i marciapiedi sia per quanto riguarda i sanpietrini del lato di via Einaudi. Toglieremo la vecchia cabina telefonica che insiste nel giardino del Monumento ai caduti di Dogali". (Rer)