Giubileo: assessora Lavori pubblici Roma, a maggio prima inaugurazione su Terme Diocleziano

- Tra aprile e maggio, in primavera, sarà inaugurato il primo tratto dei lavori di riqualificazione nell'ambito del cantiere a ridosso di via delle Terme di Diocleziano tra piazza della Repubblica e la stazione Termini. Lo ha detto l'assessora ai Lavori pubblici di Roma, Ornella Segnalini, nel corso dell'audizione alla commissione capitolina Giubileo, presieduta da Dario Nanni della lista Civica Calenda. "Un intervento importante è quello di piazza della Repubblica, sul quale sta procedendo Anas: è terminata la pavimentazione verso le Terme di Diocleziano sia per quanto riguarda i marciapiedi sia per quanto riguarda i sanpietrini del lato di via Einaudi - ha detto Segnalini -. Si sta intervenendo su via delle Terme di Diocleaziano e ad aprile-maggio faremo l'inaugurazione del tratto di via delle Terme di Diocleziano con il direttore del Museo nazionale romano. Nella vicina via Parigi c'erano vecchi lucernari in vetro-cemento e si sta procedendo alla rimozione e riqualificazione". (Rer)