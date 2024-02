Giubileo: assessora Lavori pubblici Roma, 90 per cento opere per 426 milioni entro dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il 90 per cento delle opere progettate per il Giubileo nel compendio di un investimento totale da 426 milioni di euro sarà terminato entro l'otto dicembre del 2024. Lo ha detto l'assessora ai Lavori pubblici di Roma, Ornella Segnalini, nel corso dell'audizione alla commissione capitolina Giubileo, presieduta da Dario Nanni della lista Civica Calenda. "Domani sera ci sarà un sopralluogo con il sindaco Gualtieri su via Prenestina - ha spiegato Segnalini -. Stasera farò un sopralluogo a via della stazione di Cesano. Sono interventi Anas" nel pacchetto delle opere giubilari "insieme agli svincoli della A1 dove c'era un vincolo urbanistico che è stato superato: lì si finirà a marzo ma prima di aprile 2025 non ci sono eventi giubilari e quindi siamo in tempo. Molti interventi scavallano l'otto dicembre: la stessa stazione Termini scavalla, perché i fondi sono spalmati fino al 2026, si conclude una parte entro l'otto dicembre e si continua successivamente. Tuttavia dei 426 milioni di euro di interventi, che non includono il Ponte della Scafa e il Ponte dei Congressi, il 90 per cento delle opere sarà completata per l'otto dicembre". (Rer)