Giubileo: assessora Lavori pubblici Roma, terminato 50 per cento di 430 chilometri strade

- Il 50 per cento dei lavori pubblici da sviluppare su 430 chilometri di strade a Roma, con fondi giubilari, è stato già terminato. Lo ha detto l'assessora ai Lavori pubblici di Roma, Ornella Segnalini, nel corso dell'audizione alla commissione capitolina Giubileo, presieduta da Dario Nanni della lista Civica Calenda. "Su 430 chilometri di strade da riqualificare con fondi giubilari e in collaborazione con Anas siamo partiti a giugno e siamo a più del 50 per cento di interventi conclusi. Abbiamo fatto una riunione venerdì con Anas: sulla Braccianense faremo tre rotatorie", ha detto l'assessora.(Rer)