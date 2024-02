Governo: Calenda su foto Meloni, violenza nel dibattito pubblico è veleno per democrazie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

-

- "Inaccettabile e pericoloso. La violenza nel dibattito pubblico è un veleno per le democrazie. Basterebbe guardare ciò che sta accadendo in Usa". Lo scrive sui social il leader di Azione, Carlo Calenda, in riferimento alla foto pubblicata dal direttore del museo di Ostuni sui propri canali social raffigurante la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, a testa all'ingiù. (Rin)