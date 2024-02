© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono per i cittadini del Piemonte gli appuntamenti in modalità webinar di Poste Italiane, sul tema dell’educazione finanziaria. Questa settimana ci sarà un doppio incontro il 13 e il 15 febbraio con 'La protezione' e 'La previdenza'. Per partecipare gratuitamente basterà collegarsi sulla pagina dedicata all'evento nel sito di Poste Italiane. (Rpi)