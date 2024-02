Tunisia: presentato sondaggio multi-indicatore sulle condizioni di madri e minori nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Samir Abdel Hafeez, sottosegretario al ministero dell'Economia e della Pianificazione della Tunisia, responsabile delle piccole e medie imprese, ha inaugurato oggi i lavori del forum nazionale organizzato in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica (Ins) e Unicef per presentare i risultati del "Sondaggio multi-indicatore sulle condizioni delle madri e dei bambini per l'anno 2023". Hafeez ha sottolineato l'importanza di queste indagini, affermando che "i dati statistici aiutano le strutture governative a formulare politiche pubbliche e a sviluppare piani e programmi per migliorare le condizioni in questo campo, soprattutto nelle aree meno fortunate in termini di sviluppo e per i gruppi a basso reddito". Il sottosegretario ha inoltre evidenziato come i dati forniscano “ai circoli accademici e di ricerca e ai componenti della società civile materiale statistico aggiornato e di alta qualità (…) sostenendo gli sforzi dello Stato". Hafeez ha sottolineato "la volontà politica di sviluppare ulteriormente il capitale umano in quanto è la prima ricchezza della Tunisia” e ha apprezzato gli sforzi di “tutte le parti che hanno contribuito alla preparazione di questo prezioso lavoro, in particolare i partner a livello tecnico e finanziario, Unicef e l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) e la Banca tedesca per lo sviluppo (Kfw)”. Al forum hanno partecipato il rappresentante residente di Unicef in Tunisia, Michel le Pechoux, il direttore generale di Ins, Adnan Lasoud, il presidente del comitato di pianificazione strategica dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo, molti quadri di ministeri, strutture pubbliche e attivisti della società civile. (Tut)