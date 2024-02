Italia-Azerbaigian: Crosetto invia congratulazioni a presidente Aliyev per rielezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha inviato le proprie congratulazioni al presidente azerbaigiano Ilham Aliyev per la sua rielezione. “Desidero esprimere le mie congratulazioni al Presidente Ilham Aliyev per la sua rielezione che testimonia la sua leadership e la fiducia in lui riposta da parte del popolo azero”, si legge in una nota. “L'Azerbaigian riveste un ruolo cruciale nell'area euroasiatica con la sua posizione geografica strategica e la sua ricca storia culturale. Mi congratulo con il presidente Aliyev per il suo impegno nel promuovere la cooperazione internazionale. In tale ambito il partenariato che lega i nostri Paesi è strategico anche in ottica di stabilità, sicurezza e sviluppo economico. Guardando al futuro, l'Italia e la Difesa continueranno a lavorare insieme all'Azerbaigian per rafforzare la collaborazione e affrontare sfide comuni. Formulo al presidente Aliyev i migliori auguri per il nuovo mandato”, ha dichiarato Crosetto.(Com)