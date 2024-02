Giubileo: assessora Roma, in 2026 lavori su sanpietrini via Corso, Crescenzio e Cola Rienzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi di riqualificazione dei sanpietrini in via del Corso, via Cola di Rienzo e via Crescenzio a Roma si svolgeranno dopo il Giubileo per evitare intralci alle attività commerciali. Lo ha detto l'assessora ai Lavori pubblici di Roma, Ornella Segnalini, nel corso dell'audizione alla commissione capitolina Giubileo, presieduta da Dario Nanni della lista Civica Calenda. "Per quanto riguarda i lavori di riqualificazione del selciato a Roma abbiamo lasciato indietro due strade, via Crescenzio e via Cola di Rienzo, perché si parlava di un intervento anche a piazza Risorgimento per un parcheggio e ci erano stati segnalati possibili problemi per le attività commerciali. Questi lavori saranno realizzati nel 2026 dopo il Giubileo. Abbiamo rallentato anche su via del Corso e la faremo in futuro: da Confcommercio sono arrivate sollecitazioni in questo senso per timore di un rallentamento mentre è in corso la ripresa post Covid. A breve interverremo però su Portico d'Ottavia e via Giulia", ha detto Segnalini.(Rer)