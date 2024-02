Ex Ilva: Pd, autoconvocazione è clamorosa, da Chigi atto di diserzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "L'annuncio di Fiom Fim Uilm dell'autoconvocazione a palazzo Chigi è clamorosa. Non era mai accaduto che un governo non rispondesse a una richiesta di incontro promossa dai sindacati sull'emergenza ex Ilva". Lo afferma il capogruppo del Pd in commissione Lavoro della Camera, Arturo Scotto. "Con 20.000 posti di lavoro a rischio e il rischio della fine dell'acciaio in Italia. Siamo davanti a un atto di diserzione di palazzo Chigi davanti alla difesa degli interessi strategici dell'industria di questo Paese. Meloni e Urso non scappino dalle loro responsabilità e convochino immediatamente il tavolo", conclude. (Rin)