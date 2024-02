Torino: Lo Russo, la seconda edizione del Salone del Vino sarà ancora più ricca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlare di vino significa parlare di attività produttiva, ricerca scientifica, cultura, territorio. Siamo davvero soddisfatti che, dopo il successo dello scorso anno, il Salone del Vino Torino torni con una seconda edizione ancora più ricca, che punta a coinvolgere la città anche attraverso un ampio programma diffuso sul territorio. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "Un evento che permette di portare al centro della discussione argomenti di strettissima attualità, come l'importanza di promuovere e salvaguardare la nostra agricoltura e le eccellenze enogastronomiche. La cultura del vino poi, fisiologicamente connessa al territorio, ci impone una riflessione e un'attenzione al tema cruciale della sostenibilità, che passa anche attraverso presidio e cura del territorio agricolo. In questa cornice, il Salone del Vino può essere anche un momento di scambio e confronto importante su questi temi, oltre che vetrina per le eccellenze del territorio", conclude Lo Russo. (Rpi)