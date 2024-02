Gaza: Lazzarini (Unrwa) si difende dalle accuse e incassa il sostegno di Borrell, ma le indagini potrebbero terminare troppo tardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso dei rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini, si difende dalle accuse mosse contro l'Unrwa per il presunto coinvolgimento di alcuni dipendenti negli attacchi che hanno colpito Israele lo scorso 7 ottobre. "Non ho intenzione di dimettermi", ha detto proprio Lazzarini nel corso della conferenza stampa al termine della riunione informale dei ministri dello Sviluppo europei a Bruxelles, in cui si è confrontato anche con alcuni membri della Commissione europea (Borrell e Lenarcic), e con la presidenza belga del Consiglio dell'Ue. Risalgono a ieri, inoltre, le nuove accuse di Israele contro l'Unrwa, ritenuta colpevole dal governo di Netanyahu di essere collusa con il movimento islamista palestinese Hamas, dopo il ritrovamento di un lungo tunnel sotterraneo che passava sotto la sede dell'Agenzia Onu e che, secondo Israele, veniva rifornito di energia elettrica proprio grazie a collegamenti con l'edificio in superficie. (segue) (Beb)